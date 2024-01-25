قضاء ال بدير يعاني من شح المياه ونقص الخدمات

يعاني قضاء ال بدير في محافظة الديوانية من نقص الخدمات الاساسية فضلا عن شح المياه، الامر الذي دعا المواطنين للمطالبة بتوفير الخدمات الاساسية.

هل استجابت مديرية ماء المحافظة لمناشدة المواطنين؟



حيدر انذار والتفاصيل في هذا التقرير من السومرية.