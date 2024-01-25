السومرية تنقل معاناة عمال النظافة في صلاح الدين

طالب عدد من عمال النظافة في صلاح الدين عبر السومرية الجهات الحكومية في المحافظة بالالتفات إلى معاناتهم وإنهائها من خلال تحويلهم إلى الملاك الدائم.

شاهد مناشدات عمال النظافة في هذا التقرير من السومرية.