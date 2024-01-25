رداءة البنزين تتسبّب باحتراق المركبات

رداءة البنزين من المشكلات التي يعاني منها أصحاب المركبات منذ سنوات من دون أي حلول, وبحسب مختصين فإن البنزين يحتوي على نسب كبيرة من الرصاص مما يسبب مشاكل تصل في بعض الاحيان الى احتراق المركبات.

دخلنا الى احدى محطات الصيانة في بغداد . ما رأي الميكانيكيين؟



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