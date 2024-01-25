في العراق: مرض جديد يصيب الاطفال ويسبب الوفاة في اقل من 3 أسابيع

مرض جديد في العراق يصيب الاطفال، هذا المرض يتلف الكبد وينتقل الى الكلى ليسبب فشلا وموتا مفاجئا بعد اقل من ثلاثة اسابيع باغلب الحالات. ريام هي احد الاطفال المصابين به كما تقول والدتها التي فقدت ابنا رضيعا بسبب المرض نفسه.

هل من اجراءات جديّة اتُّخذت من قبل وزارة الصحة؟



هشام وسيم والتفاصيل في هذا التقرير من السومرية.



