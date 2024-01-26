البرلمان يناقش التعديلات الدستورية.. ونواب يرون صعوبة اجرائها‎

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في خطوة تعتبر الاولى نحو الشروع باجراء تعديلات على الدستور.. ناقش البيت التشريعي مع جهات دولية مختصة التعديلات التي يرى نواب صعوبة تحقيقها على المستوى القريب.

