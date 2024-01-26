بعد 35 عاما من الانقطاع.. بغداد تحتضن الاجتماع التحضيري لمنظمة المدن العربية‎

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بعد خمسة وثلاثين عاما من الانقطاع، منظمة المدن العربية تعقد اجتماع المجلس التنفيذي الحادي والستين في العاصمة بغداد ويهدف الاجتماع الى المحافظة على هوية المدن العربية وتراثها من خلال تبادل الخبرات والتجارب وتعظيم ايرادات الدولة.