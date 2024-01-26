بالفيديو: الكلاب السائبة تنتشر داخل الأحياء السكنية في نينوى

تشكل الكلاب السائبة والشرسة بمحافظة نينوى المشهد الأخطر على حياة المواطنين بشكل عام والأطفال خصوصاً، والتي ازدادت في الآونة الأخيرة، الامر الذي يطالب به الاهالي الجهات المعنية بوضع الحلول لهذه الظاهرة.

هل سُجّلت إصابات خطرة في المستشفيات جرّاء عضات الكلاب في المحافظة؟



محمد الناصر والتفاصيل في هذا التقرير من السومرية.

