شوارع بغداد تشهد اختناقات مرورية مستمرة.. ما الحلّ؟

شهد شوارع العاصمة بغداد وخصوصا في اوقات الدوام الرسمي ازدحامات مرورية خانقة تستمر لساعات طويلة، وهي ازمة يعاني منها المواطن منذ سنوات بسبب الاعداد الهائلة من السيارات وغلق بعض الشوارع، الامر الذي يضع المواطن في حيرة من امره.

ما هي الحلول بحسب المواطنين؟



اليكم رأي الشارع العراقي في هذا التقرير من السومرية.



