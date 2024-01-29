عبدالله ضحية رصاص الاحتفال بفوز المنتخب العراقي

عبدالله ، منتسب في القوات الامنية راح ضحية الاحتفال بإطلاق الرصاص الحي عند نهاية مباراة المنتخب الآخيرة بعد ما اخترقت رصاصة طائشة ظهره من جهة القلب واردته قتيلا.

هل تحرّكت الجهات الامنية وماذا قال ذوو الضحية؟



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