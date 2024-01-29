سريع الدورة يتحول لمسرح حوادث ومناشدات لاتخاذ التدابير المناسبة

الاهمال وغياب وسائل الامان جعل من سريع الدورة واحدا من اخطر الطرق السريعة الداخلية ما دفع اصحاب المركبات لمناشدة الجهات المعنية علها تجد حلولا لايقاف ماكنة الحوادث والزحامات التي تثير استياء المواطنين.

ما هي مناشدات المواطنين؟



امير الخفاجي والتفاصيل في هذا التقرير من السومرية.