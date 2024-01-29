الركود يخيم على سوق واسط بعد ارتفاع اسعار البضائع

يشكو مواطنون في محافظة واسط من تذبذب سعر صرف الدولار الذي تسبب بارتفاع اسعار البضائع، فيما يرى مختصون إن عدم استقرار الدولار سيشكل مشكلة حقيقية للمواطنين.

ما هي مخاوف التجار وما هي اراء المواطنين بالنسبة لهذا االوضع؟



حسين موحان والتفاصيل في هذا التقرير.



