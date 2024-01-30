صراعات مجالس المحافظات تثير التساؤلات

لا تزال قضية عودة مجالس المحافظات الى الواجهة السياسية تثير تساؤلات المواطنين حول جدية تقديم الخدمات لهم، خصوصا وان الصراعات بين الكتل بدأت قبل تشكيلها.

ما رأي الشارع العراقي حول الصراعات القائمة بين الكتل والاحزاب؟



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