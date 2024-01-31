أكشاك في محطات الوقود لاصدار البطاقات الالكترونية

أكشاك في محطات الوقود تصدر البطاقات الألكترونية، خطوة اتخذتها الجهات الحكومية بسبب ضعف الإقبال على المنافذ، في ظل سعيها للتحول نحو الدفع الإلكتروني في عملية التزود بالوقود.

كيف وصف السائقون هذه التجربة ؟



اليكم الآراء في هذا التقرير من السومرية.



