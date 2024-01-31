اغلاق مراكز تجميل غير مرخصة تسببت بتشوهات بين الرجال والنساء



سجّلت الجهات المعنية عدد من حالات الفشل في اجراء عمليات تجميل في مراكز غير مرخصة تسببت بتشوهات ومضاعفات مميتة، فيما تؤكد الجهات الامنية اجراءها لحملات اغلاق بالتعاون مع وزارة الصحة لتلك المراكز .







كم مركز تجميل غير مرخّص تمّ اغلاقه حتى الان؟



امير الخفاجي والتفاصيل في هذا التقرير.



