أزمة الكهرباء تتفاقم مع ارتفاع معدّلات الانقطاع

يشكو مواطنون من ارتفاع معدلات انقطاع التيار الكهربائي والذي يتزامن مع نهاية الشهر، أمر دفع البعض للتساؤل عن اسباب ذلك الانقطاع في وقت تؤكد جهات حكومية تعرض البلاد لانحسار في الغاز المستورد. وحلّ هذا الانقطاع ضيفا ثقيلا على البغداديين خصوصا مع استغلال اصحاب المولدات لهذه الازمة ورفع تكلفة الامبير.

كيف استجابت الجهات المعنية؟



اليك مناشدات المواطنين في هذا التقرير من السومرية.