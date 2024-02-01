اللسان الأزرق يثير قلق العراقيين والصين تحظّر استيراد اللحوم

اللسان الأزرق، من الأمراض الوبائية التي تصيب الماشية والأغنام، حيث يكون تأثيره شديداً ويصيب الأبقار وأنواعاً أخرى من المجترات، وفق اطباء مختصين حيث ينتقل المرض من حيوانٍ مصابٍ إلى آخر عن طريق الحشرات الماصة للدمْ وخاصة البعوض، ولا ينتقل عن طريق التلامس المباشر.ما هي الإجراءات الوقائية التي اتّخذت؟شاهد التقرير أعلاه لمعرفة التفاصيل.