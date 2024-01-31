الحكومة تفتح ٦٩٧ مركزا لتسجيل السلاح وشرائه من المواطنين

حملة للقضاء على السلاح المنفلت اطلقتها الحكومة بعد فتح ستمئة وسبعة وتسعين مركزا لتسجيل السلاح عبر الإنترنت ومن بعدها يتم شراؤه من المواطنين من قبل الجهات الحكومية .

هل دعم شيوخ العشائر هذه الحملة وما كان دورهم؟



حسين عدنان والتفاصيل في هذا التقرير من السومرية.