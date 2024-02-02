"اتفاق مشبوه" بين أصحاب المولدات وعمال الكهرباء

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يثير قلة تجهيز الكهرباء الوطنية مع نهاية الشهر وانتعاش عمل المولدات الاهلية تساؤلات لدى العديد من النجفيين، فيما طلبت رابطة المولدات الجهات المعنية بتحديد تسعيرة الامبير لكل شهر.

