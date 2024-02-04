تشكيل مجالس المحافظات بمهب الخلافات مع انتهاء المدة القانونية

اربعة عشر يومًا مضت منذ مصادقة المفوضية على نتائج الانتخابات المحلية، ولم تنعقد المجالس المحلية في العديد من المحافظات، ومع اقتراب المدة القانونية والدستورية المنصوص عليها من الانتهاء، لا تزال الخلافات على اشدها بين الكتل السياسية، ما ينذر بخرق قانوني جديد.

هل من بوادر لحل تلك الخلافات؟



التفاصيل في هذا التقرير من السومرية.