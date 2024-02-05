الزيارة الرجبية تقترب من ذروتها والكاظمية تستقبل زائريها

منازل فتحت ابوابها وشوارع احتضنت المواكب الحسينية، مشهد يسود مدينة الكاظمية وهي تستقبل زائريها الذين اقبلوا صوبها من مناطق بغداد ومختلف المحافظات، وهم يحملون رايات السواد معزين باستشهاد الامام موسى بن جعفر عليه السلام.

ماذا قال أصحاب المواكب والزائرون ومن أين أتوا؟



علي احمد والتفاصيل في هذا التقرير من السومرية.