بخطأ طبي.. شاب من بغداد يفارق الحياة

دخل لاجراء عملية ازالة حصى بسيطة بالناظور فخرج جثة هامدة، لؤي صاحب العائلة المتكونة من اربعة اطفال، فارق الحياة داخل احد المستشفيات الاهلية في بغداد، والنتيجة هروب الكادر الطبي كما يقول ذووه.

بماذا طالب ذوو الضحية وزارتي الصحة والداخلية؟



شاهد مناشداتهم في هذا التقرير مع هشام وسيم.



