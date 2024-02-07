العراق: الحكومات المحلية بين آمال معلّقة وخدمات منتظرة

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ما بعد تشكيل الحكومة المحلية الجديدة، ترقب شعبي لتقديم الخدمات التي ستنتج عنها، خصوصا بعد سنوات من غيابها وعدم انجاز مهامها سابقا بالشكل المطلوب، وهو ما قلل من ثقة المواطنين.



