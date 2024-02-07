القيود الأميركية أبرز أسباب شلل الأسواق العراقية

لا يزال تذبذب أسعار الدولار يشكل أزمة مستعصية الحلول، ويعزو اقتصاديون الأمر الى استمرار سيطرة المضاربين على الأسواق فضلا عن قيود البنك الفيدرالي الأمريكي والتي تتسبب بطبيعة الحال في حالة شلل اقتصادي.





هل من أمل باسترجاع الاستقرار الاقتصادي؟ اليك آراء المختصين الاقتصاديين في هذا التقرير من السومرية.

