بسبب الديون..مأساة في الكرادة

بثلاث اطلاقات نارية، صاحب محل للهواتف المحمولة يقدم على محاولة قتل مالك العمارة الواقعة بمنطقة الكرادة داخل، إثر خلاف جاء نتيجة محاولة اخلاء المحل من قبل المالك، وعدم دفع ما يعرف بـ "السرقفلية" لصاحب المحل الذي أقدم على الانتحار بعدها.

ماذا رووا شهود العيان للسومرية؟

هشام وسيم والتفاصيل في التقرير أعلاه من السومرية