النجف .. مواطنون يطالبون بالاسراع في تقديم الخدمات

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طالب مواطنو النجف الحكومة المحلية الجديدة بالإسراع في تقديم الخدمات وتنفيذ الوعود التي قطعوها خلال الانتخابات، فيما تعهد مجلس المحافظة بفتح تحقيق بالمشاريع المتلكئة.