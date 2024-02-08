العراق: التعداد السكاني يعود بعد 27 عاماً



تعتزم وزارة التخطيط اجراء التعداد السكاني خلال العام الحالي بعد اكمال جميع الاستعدادات وفق خطط موضوعة من قبل الوزارة، علماً أنه أجري آخر تعداد سكاني في العراق عام الف وتسعمئة وسبعة وتسعين، ولم تتوافق القوى السياسية على مدى الاعوام الماضية على إجراء التعداد الذي يعتبر الأساس في توزيع الثروات في البلاد.





هل تتوقع أن يسهم التعداد السكاني في تحسين توزيع الثروات وتخطيط السياسات الحكومية في العراق؟

التفاصيل في التقرير أعلاه من السومرية



