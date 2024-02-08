الترهل الوظيفي يخلّف جيشا من العاطلين

بسبب الترهل الوظيفي وغياب الدعم للقطاع الخاص، جيش من العاطلين عن العمل يتطلع للظفر بابسط الفرص وسط مطالبات بايجاد حلول ناجعة لحل ازمة البطالة في البلاد .

ما رأي خبراء الاقتصاد وما هي مطالبات الاوساط الشعبية؟



التفاصيل والمناشدات في هذا التقرير من السومرية.



