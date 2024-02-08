شاب من واسط يفتح محل بقالة يعتمد على الفواكه النادرة

شابٌ من محافظة واسط يئس من التعيين في القطاع الحكومي، فقرّر ان يعتمد على نفسه بفتح محلٍ للبقالة ولكن من نوعٍ مختلفٍ باعتماده على منتجاتٍ مستوردةٍ ونادرة .

بماذا تميّز مشروعه؟



حسين موحان والتفاصيل في هذا التقرير من السومرية.