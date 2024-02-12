العراق يدفع ثمن الصراعات الدولية وتحذيرات من جره إلى ساحة تصفية الحسابات

تتوالى التحذيرات من جرّ العراق إلى مستنقع الصراعات، فيما تحاول الحكومة النأي بالنفس عن الصراعات في المنطقة لاسيما وأنها تدرك أن التفاعل مع التطورات يؤثر بشكل مباشر على الوضع في البلاد.ويرى مختصون أن الفاعل السياسي المتنفذ في العراق يقع تحت تأثيرات أطراف إقليمية ودولية ما يهدد بجعله مسرحاً لتصفية الحسابات، فيما تحاول الحكومة ان تنأى بنفسها عن سياسة المحاور لتجنب دفع ثمن الصراعات السياسية الدولية.وعن التوترات في المنطقة، يجمع الكثيرون على ان العراق جزء لا يتجزأ من المنطقة، باعتباره دولة مفصلية واستراتيجية وفيها الكثير من المصالح المشتركة لدى الدول، وحتى للدول المتخاصمة، لذلك على العراق أن يتخذ قراره بنفسه بعيداً عن الضغوطات والاحتلالات.لذا فأن المتغير الذي حصل وكسر الهدنة هو عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الاول التي ألقت بظلالها على طبيعة العلاقة بين العراق وامريكا وخلقت الإشكالية والشرخ في الشرق الاوسط.