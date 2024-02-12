حوارات دبلوماسية تُجرى لايجاد حلول لإنهاء أزمة المياه

لا يزال ملف المياه بين العراق ودول المنبع لم يحسم حتى الان ، في حين يلجأ العراق الى الحلول الدبلوماسية علها تصل إلى حل ينعش اراضيه في الصيف القادم .

هل ستنجح المناقشات في ايجاد حل مناسب لمواجهة الجفاف في الصيف القادم؟



حسين عدنان والتفاصيل في هذا التقرير من السومرية.