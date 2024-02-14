مناصب عليا تمنح دون كفاءة في شركة نفط الوسط

بين الحين والآخر تظهر الى العلن قضايا جديدة تكشف حجم الفساد في شركة نفط الوسط ..هذه المرة، حكاية بطلها شرطي تدرج وظيفيا بشكل مريب حتى صار معاونا لمدير عام الشركة..

ما هي تفاصيل هذه القضية والى متى هذا الفساد؟



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