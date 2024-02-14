الكربلائيون يعقدون آمالا على المجلس الجديد بتحسين الخدمات

رسائل مطمئنة بعثها رئيس مجلس المحافظة إلى الاهالي بأن الحكومةَ المحليةَ الجديدةَ تختلف عن سابقاتها من حيث تقديم الخدمات والنهوض بالواقع العمراني للمدينة . هل سيلبّي فعلا مجلسِ المحافظة الجديد مطالب الشارع الكربلائي؟أنور العكيلي والتفاصيل في هذا التقرير من السومرية.