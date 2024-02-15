بغداد تعيش حالة من الانهيار الخدمي

ينتظر مواطنون اليوم صحوة حقيقية لتغيير واقع بغداد الخدمي، كما وعدت الحكومة بالتنفيذ منذ اللحظة الاولى لانطلاق مشروعها. فهل ستفي الاخيرة بكلامها وتتحرك لانقاذ بغداد وتنهي هذه المعاناة التي طالت لسنين؟شاهد هذا التقرير من السومرية.