مشاريع فك الاختناقات تخرج شوارع بغداد عن طاقتها الاستيعابية

الى عدة كيلومترات تمتد طوابير الزحامات مثيرة امتعاض سائقي المركبات والاسباب كما يصفها المواطنون تتعلق بكثرة العجلات فضلا عن خروج شوارع العاصمة عن طاقتها الاستيعابية .

ماذا قال المواطنون وسائقو المركبات ؟



شاهد هذا التقرير من السومرية مع أمير الخفاجي.



