أزمة نفايات الديوانية تهدد السكان والمجمعات الطبية

تعاني محافظة الديوانية من انتشار مكبات النفايات بالقرب من المناطق السكنية والمجمعات الطبية ما تسبب بانتشار الامراض الخطيرة في بعض المناطق.

هل الإجراءات التي اتخذتها السلطات كافية لتصدي هذه المشكلة؟



التفاصيل ومناشدات الأهالي في التقرير أعلاه مع حيدر انذار.