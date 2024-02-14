رصاصة طائشة تهز الحرم الجامعي في البصرة

في البصرة، الرمي العشوائي يتسبب باصابة طالبة داخل الحرم الجامعي لتستقرَ الرصاصة داخل التجويف الصدري، فيما طالب ذوو الطالبة اصحاب القرار بتنفيذ الاجراءات القانونية للحد من الرمي العشوائي.

هل سيتخذ المسؤولون الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة؟



مطالبات أهالي الضحية في هذا التقرير مع علي البطاط.



