هل تتجه واسط نحو أزمة طاقة في الصيف المقبل؟

أدّت مشاكل فنية في محطة الزبيدية الحرارية بمحافظة واسط الى تقليل ساعات التجهيز فيما شكى مواطنون من استمرار ازمة الطاقة وعدم وضع حلول ناجعة لها.

ما هي الحلول المتاحة لتخفيف الأثر على المواطنين؟



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