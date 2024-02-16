المحاكم العراقية تسجل عشرات حالات الطلاق

تشهد المحاكم العراقية تسجيل معدلات عالية لحالات الطلاق في عموم البلاد، لأسباب أبرزها الزواج المبكر والخيانة الزوجية واخرى تتعلق بالاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي.

كيف ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي بتزايد أعداد الطلاق؟



واقعة الطلاق بحسب آراء المحامين في التقرير أعلاه من السومرية