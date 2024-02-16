بغداد: عائلة تعترض على شركة سياحة وتتعرض لهجوم بالحجارة

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بطريقة وحشية تعرضت عائلة في بغداد لاعتداء من قبل عاملين باحدى شركات السفر والسياحة بمنطقة المنصور، وذلك بعد مطالبتهم باسترداد المبلغ المالي الخاص بهم، لينهال عليهم عاملين في الشركة بالضرب المبرح .