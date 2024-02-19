وزارة النفط تمنع تجهيز وكلاء الغاز السائل للاسطوانات في صلاح الدين

يعاني اهالي صلاح الدين من ازمة جديدة جراء قرار منع تجهيز وكلاء الغاز السائل للاسطوانات الجديدة المصنعة في إقليمِ كردستان، مطالبين وزارة النفط بايجاد حل للمشكلة.

اليكم ما قاله وكلاء الغاز في هذا التقرير من السومرية مع محمود الكنعاني.