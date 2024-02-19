هل ينعش ارتفاع مناسيب مياه الانهر صيف العراق المقبل؟

بعد موجة الأمطار التي ضربت البلاد، استنفرت كوادر وزارة الموارد المائية للتدخل والاستفادة من مياه الأمطار وخزنها خصوصا بعد السيول التي ضربت شمال وشرق البلاد.

هل ستنجح الوزارة في تنفيذ الخطّة لتأمين صيف اقل جفافا من سابقه؟



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