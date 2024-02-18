مفاوضات اخراج قوات التحالف من العراق تستمر

لا يزال ملف انسحاب قوات التحالف محل جدل في الاوساط السياسية والشعبية لما يمثله من قضية مصيرية تتعلق بأمن البلاد وسيادته بعد سلسلة هجمات متبادلة بين القوات الامريكية والفصائل المسلحة، الجانب العراقي اعلن عن نجاح تلك المفاوضات وفق اتفاقيات وخطط بين الجانبين العراقي والامريكي.

كيف تباينت اراء الأطراف السياسية حول الوجود الامريكي؟



شاهد هذا التقرير من السومرية مع علي أحمد.