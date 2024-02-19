ذوو الدخل المحدود ينعشون سوق "البالة" في الكوت

شهدت أسواق البالة في واسط رواجا كبيرا بسبب ارتفاع اسعار الملابس الذي ولدته ازمة الدولار حتى اصبحث هذه الاسواق تسمى بملاذ الفقراء.

ماذا قال أصحاب المحال والمتبضعين؟



شاهد جولة حسين موحان في هذا التقرير من السومرية.