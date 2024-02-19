أهالي كربلاء يطالبون بتكثيف الرقابة على الاماكن التجارية لتقليل الحرائق

على الرغم من تحذيرات الجهات الرقابية بضرورة الالتزام بشروط السلامة في الاماكن التجارية والفنادق تتكرر عمليات الحرائق في كربلاء بين الحين والاخر.. وسط مطالبات بتكثيف الرقابة للتقليل من نسب الحرائق.

على من تقع المسؤولية وماذا قالت الأوساط الشعبية في هذا الخصوص؟



انور العكيلي والتفاصيل في هذا التقرير من السومرية.