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جشع اصحاب المولدات يغضب البغداديين.. والحكومة تبحث عن حلول جدية
بالفيديو
الى اكثر من خمسة عشر الف دينار سعر امبير الكهرباء ارتفع في اغلب مناطق العاصمة مادفع المواطنين لاتهام الجهات الرقابية في الحكومة المحلية بالتقصير محملين اياها مسؤولية استمرار جشع اصحاب المولدات وعدم السيطرة على التسعيرة.
2024-02-20 | 07:32
Alsumaria Tv
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جشع اصحاب المولدات يغضب البغداديين.. والحكومة تبحث عن حلول جدية
المصدر:
السومرية
937 مشاهدة
الى اكثر من خمسة عشر الف دينار سعر امبير الكهرباء ارتفع في اغلب مناطق العاصمة مادفع المواطنين لاتهام الجهات الرقابية في الحكومة المحلية بالتقصير محملين اياها مسؤولية استمرار جشع اصحاب المولدات وعدم السيطرة على التسعيرة.
اجراءات المحافظة وصفت بالخجولة ولا ترتقي لحجم الاستغلال الذي يتعرض له المواطن من قبل اصحاب المولدات الذين ضربوا قرارات المحافظة عرض الحائط مستغلين بذلك ضعف الاجراءات الرقابية.
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