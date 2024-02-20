جشع اصحاب المولدات يغضب البغداديين.. والحكومة تبحث عن حلول جدية

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الى اكثر من خمسة عشر الف دينار سعر امبير الكهرباء ارتفع في اغلب مناطق العاصمة مادفع المواطنين لاتهام الجهات الرقابية في الحكومة المحلية بالتقصير محملين اياها مسؤولية استمرار جشع اصحاب المولدات وعدم السيطرة على التسعيرة.