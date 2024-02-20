أزمة الكهرباء.. قرارات حكومية جديدة لتبني مشكلة الكهرباء ووضع الحلول لها

لا تزال ازمة الكهرباء هاجساً يؤرق المواطن منذ سنوات طويلة وخصوصاً في فصل الصيف الذي يصل الإنقطاع فيه لخمس عشرة ساعة أو أكثر، الإجتماع الأخير لرئيس الوزراء بوزير الكهرباء تم خلاله وضع جملة قرارات من شأنها أن تحسن الخدمة في الصيف المقبل.

هل فقد العراقييون "الأمل" في السياسيين لحل مشكلات بلادهم؟.. شاهد هذا التقرير من السومرية.