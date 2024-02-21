الاحتيال في السوق يصل لزيوت السيارات ويتسبب بأعطال في محركاتها

لم تكن مشكلة رداءة الوقود والمواد الإحتياطية ذي الكفاءة الرديئة، هي الوحيدة التي يعاني منها اصحاب السيارات، بل وصل الى نوعية الزيوت التي تستخدم والتي وصلها الغش الصناعي واجتاح الأسواق بكثرة.

ماذا قال أصحاب محلات صيانة السيارات؟



شاهد هذا التقرير من السومرية.



