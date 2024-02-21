غلاء الاسعار يضرب اسواق بغداد قبل حلول الشهر الفضيل

اسواق العاصمة تسجل ارتفاعا في اسعار الخضراوات واللحوم، في وقت حمل مواطنون الجهات الرقابية مسؤولية عدم محاسبتها للتجار .

اليكم مناشدات المواطنين في هذا التقرير من السومرية .