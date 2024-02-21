فلاحو واسط يناشدون الحكومة بمعالجة مشكلة السيول

ناشد فلاحو محافظة واسط الحكومة الاتحادية بالتدخل لمعالجة مشكلة السيول التي تؤثر بشكل سلبي على الاراضي الزراعية وتخلف اضرارا مادية .





هل ستستجيب الحكومة لمناشدات الفلاحين؟



حسين موحان والتفاصيل في هذا التقرير من السومرية.