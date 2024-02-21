تأخير تشكيل مجلس كركوك: استقطاب قومي وتداول بتدخل المحكمة الاتحادية

على الرغم من مرور نحو شهر على المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات المحلية، ما زال مجلس محافظة كركوك عاجز عن عقد جلسته الأولى حتى الان، فيما تشير المعلومات الى إمكانية تدخل المحكمة الاتحادية لحسم القضية.

هل يمكن للمحكمة الاتحادية أن تكون الحل النهائي لتعقيدات تشكيل مجلس محافظة كركوك؟



التفاصيل في هذا التقرير من السومرية